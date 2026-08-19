Philharmonisches Streichquartett Berlin

Kammerkonzert, Werke von Beethoven, Schubert und Brahms.

Das Philharmonische Streichquartett Berlin repräsentiert die große Kammermusiktradition der Berliner Philharmoniker. Seit der Gründung im Jahr 2018 widmen sich die vier Musiker:innen mit Leidenschaft und höchster musikalischer Präzision dem gemeinsamen Quartettspiel.

Internationale Wettbewerbserfolge und vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Kammermusikformationen prägen das Ensemble ebenso wie sein homogener Klang und die große stilistische Vielseitigkeit. Das Quartett verbindet technische Brillanz mit intensiver musikalischer Ausdruckskraft und zählt zu den spannendsten Kammermusikformationen aus dem Umfeld der Berliner Philharmoniker.