Was kommt dabei heraus, wenn man Spitzenmusiker der Berliner und Wiener Philharmoniker nimmt, sie mit dem, laut Eigenaussage, »musikalisch flexibelsten Pianisten der Welt« kombiniert und ein Ensemble gründen lässt?

Die Antwort ist: Philharmonix – eine Gruppe aus leidenschaftlichen Musikern, die in ihren Konzerten nur spielen, worauf sie schon immer Lust hatten. Und entgegen so manchem Vorurteil beschränkt sich diese Lust nicht nur auf Mozart, Beethoven & Co. Ganz im Gegenteil: In ihren Programmen wird fröhlich alles arrangiert, was nicht niet- und nagelfest ist. So schleicht mitunter der Pink Panther ebenso durch die Stuhlreihen wie der »Baby Elephant« über die Bühne trampelt, bevor mitreißende Balkan-Beats und legendäre Queen-Hymnen ordentlich einheizen. Oder wie es die Musiker selbst beschreiben würden: »Nicht alles in unserem Programm ist klassische Musik. Aber alles hat musikalische Klasse!« Sie dürfen gespannt sein, welchen Coup sie sich für Ludwigsburg ausgedacht haben. Im Forum am Schlosspark beweisen Philharmonix jedenfalls, dass sie nicht nur Musiker von Weltrang sind, sondern auch begnadete Unterhaltungskünstler mit enorm großer Spielfreude.