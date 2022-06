21 Jahre jung ist die aus dem Ruhrgebiet stammende Philine Sonny erst. Und doch klingt die Musik als hätte sie schon weitaus mehr Jahre auf dem Indie-Rock-Buckel. Sicherlich liegt das auch an den nostalgischen Springsteen-Vibes, die in ihrer Musik immer wieder gekonnt um die Ecke spazieren, um sich dann mit The War on Drugs und Phoebe Bridgers auf ein Kaltgetränk am Baggersee zu treffen. Begonnen hat ihr musikalischer Weg mit 10 Jahren am Schlagzeug, bald darauf brachte sie sich das Gitarre-, Bass- und Klavierspielen selbst bei. Anfang 2019 verstärkt sich in ihr der Wunsch, das Musikmachen auch als Beruf auszuüben. Sie nimmt an Newcomer-Workshops und -Contests teil und lenkt so die Aufmerksamkeit der Szene auf sich. Nur 2 Jahre später spielt sie bereits auf großen Festivals, wie dem MELT oder Maifeld Derby - und eben auf unserer kleinen Parklücke. Im Anschluss an das Konzert führt uns die Stuttgarterin GAISMA mit einem Live-Set noch in elektronischere Gefilde.