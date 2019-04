Philip Catherine - Paulo Morello - Sven Faller:

Die beiden Gitarristen Catherine und Morello lernten sich 2010 beim Burghausen Jazz Festival kennen und schätzen. 2017 gründeten die beiden Gitarrenvirtuosen gemeinsam mit dem Bassisten Sven Faller ein ebenso intimes wie groovendes Trio.

Nun erscheint ihr erstes Album „Manoir de mes Rêves“ - benannt nach einer Komposition des europäischen Jazzpioniers Django Reinhardt. Ein Großteil des Repertoires stammt aus dem Paris der 1950er und 60er Jahre, darunter Kompositionen von Georges Brassens, Henri Salvador und Eddy Louiss, die Philip seit seiner Jugend bewundert. Auch neueres Material aus dem Repertoire der legendären belgischen Sängerin Maurane oder der berühmte Bossa Nova „Recado“ bieten ein ideales Sprungbrett für das filigrane Zusammenspiel der drei Individualisten.

Philip Catherine ist eine Jazzgitarren-Legende. Er tourte bereits in jungen Jahren mit Dexter Gordon, Jean- Luc Ponty, Chet Baker, Tom Harrell und vielen anderen Größen. Charles Mingus verpasste ihm den Spitznamen „Young Django“.

Die Süddeutsche Zeitung schrieb erst kürzlich über ihn, dass er „Sachen spielt, die man derzeit von keinem anderen Gitarristen auf der Welt hören könne“. Es ist jedoch nicht die Technik und Geschwindigkeit, die den Saitenzauberer herausheben, sondern vielmehr sein unverwechselbarer akustischer Gitarrenton und ein Improvisationsstil, bei dem die großen Bläser des Jazz Pate standen.Paulo Morello gilt als einer der interessantesten Jazzgitarristen Europas. International bekannt wurde er mit seinem Bossa Nova-Legends Projekt: zusammen mit der Grammy- Gewinnerin Leny Andrade oder dem Bossa Nova-Urvater Johnny Alf gastierte Morello auf den bedeutendsten europäischen und südamerikanischen Festivals. Morello tourte mit seinem Trio „Hammond Eggs“ mit den US-Musikern Randy Brecker und Bob Mintzer. Darüber hinaus arbeitete er mit Jimmy Smith, Paul Kuhn, Ivan Lins, Airto Moreira, Larry Coryell oder Pat Martino zusammen.

Sven Faller hat sich mit seinem melodischen Stil auf dem Kontrabass international einen Namen gemacht. Nach seinem Studium am Mannes College of Music lebte er viele Jahre in New York und teilte die Bühne mit zahlreichen namhaften Künstlern wie Charlie Mariano, Chico Freeman, Bobby Watson, Pippo Pollina oder Konstantin Wecker. Mit seiner CD „Night Music“ und dem gleichnamigen Buch hat er sich endgültig nicht nur als Bassist, sondern auch als Komponist und Autor etabliert.