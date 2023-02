Live in Love

Philip Lassiter Trompete, Keys, Gesang

Josje Gesang

Jordy Kalfsvel Keys

Glenn Gaddum Bass

Richie Reichgelt Gitarre

Niek De Bruijn Schlagzeug

Alvaro Jimenez Trompete

Einen Titel wie »Make America Love Again« hätte man vor einigen Jahren wohl kaum verstanden. Dann aber startete Donald Trump mit dem Motto »Make America Great Again« seine Präsidentschafts-Kampagne und spaltete die Nation durch seinen Hass. »Make America Love Again« betitelt Philip Lassiter eine seine Nummern, »Live in Love« heißt das zugehörige Album. Er habe sich nie als politischen Menschen betrachtet, aber seit der Trump-Ära bleibe einem Amerikaner gar nichts anderes übrig, als immer wieder Position zu beziehen. Nun will Lassiter mit seiner Musik positive Signale senden.

Geboren in Alabama als Sohn eines Pfingstpredigers, verbrachte der begnadete Trompeter, Sänger, Arrangeur und Produzent einige Jahre in der texanischen und New Yorker Gospelszene, bevor er mit Prince zusammenkam – ein Gig, der drei Jahre dauerte und sein Leben veränderte. Als Mitglied der Prince-Band »The New Power Generation« führte er 2013 beim »Montreux Jazz Festival« die Bläsersektion an und schrieb damit ein Stück Musikgeschichte. Anschließend gründete er in Los Angeles die Band »Philthy«, gegenwärtig lebt er in Amsterdam. Auf seinem jüngsten Album »Live in Love« verbindet er gesellschaftspolitische Botschaften mit humorvollen, erdigen Erzählungen und Ausflügen in den Old-School-Funk. »Meine Musik wird immer funky sein«, sagt der elffache Grammy-Preisträger, »aber ich bin auch Jazzer, ich komme auch aus der Kirche, ich liebe auch Weltmusik. Ich bin total daran interessiert, Dinge zu verschmelzen und Sounds zu kreieren, die ich vorher noch nie gehört habe.«