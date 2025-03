PHILIP WEBERNDOERFER QUARTET – “TIDES” – JAZZ-Frühling

Philip Weberndoerfers TIDES erinnert uns daran, dass Musik Gemeinschaft schafft und in turbulenten Zeiten ein sicheres Ufer sein kann. Das Programm ist eine Einladung an die ZuhörerInnen, in diese trostvolle Klangwelteinzutauchen und mit offenen Ohren die Seele treiben zu lassen.