Philipp Fleiter: Verbrechen von nebenan – Ohrenzeugentour

Philipp Fleiter geht mit seinem Erfolgspodcast „Verbrechen von nebenan“ auch 2025 wieder auf Ohrenzeugen-Tour.

Seit mittlerweile sechs Jahren zählt Philipp Fleiter mit „Verbrechen von nebenan“ zu den erfolgreichsten Podcastern Deutschlands. Sein True-Crime-Format verzeichnet jeden Monat mehrere Millionen Aufrufe. Fleiters aktuelle Ohrenzeugen-Tour 2024 durch Deutschland und Österreich ist restlos ausverkauft. Für alle Fans, die nicht live dabei sein konnten, gibt es gute Nachrichten. Philipp Fleiter kündigt weitere Live-Termine an: Die Ohrenzeugen-Tour 2025.

„Die Tour ist ein Geschenk für meine Fans“, erklärt der Podcaster, „deshalb habe ich sie nach ihnen benannt – eben die Ohrenzeugen-Tour“. Auf der Bühne spricht Fleiter über einen spannenden echten Kriminalfall, bei dem die Zuschauer das Gefühl bekommen, selbst mitzuermitteln. Fleiter meint: „Die Interaktion mit den Menschen vor der Bühne ist mir unglaublich wichtig. Ich möchte nicht nur einen Fall vorlesen, sondern meine Fans in die Show miteinbinden und mit ihnen trotz des Themas Verbrechen einen tollen Abend verbringen“.