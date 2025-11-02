Philipp Gerber Bluedög

Ist es Blues, ist es Rock was das schweizer Quartett hier liefert? Es kracht jedenfalls mächtig.

Man muss den "Blues-Hexenmeister" Philipp "Bluedög" Gerber nicht Beschreiben. Nein, man muss ihn Sehen, Hören und Fühlen! Seine Art die Saiten seiner Gitarre zu Bearbeiten ist legendär. Kaum einer fühlt und spürt den Blues so wie er, ein Mann der die feinen Töne des Blues zerbrechlich leise spielen kann um danach brachial die Gitarre aufzudrehen und zu explodieren! He ist the Man!!!

Die Tour mit einer Band "Bluedög" ist in vollem Gange.