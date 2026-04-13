Kaum zu glauben, dass es Linolschnitte sind. Philipp Hennevogl (*1968) hat die Technik seiner Linoldrucke so verfeinert, dass er fast alles damit machen kann.

Dabei entstehen Bilder, die weit über das hinausgehen, was man von diesem Medium erwartet, und die einen letztlich auch das Technische vergessen lassen, weil sie einfach nur eindringliche Bilder sind: Seine Motive sind häufig Wiesenstücke, Pflanzen, städtische Räume – oft nicht deren Schokoladenseiten, sondern auch Unkraut und Graffitty. Daneben Industrieanlagen, aber auch Stilleben oder mal eine zerbrochene Radkappe. Schönheit oder Trash – solche Wertungen heben sich in diesen Bildern auf. Dann gibt es noch die abstrakten „Bausteindrucke“ mit optical-artigen Mustern. Hennevogls Suche nach im Hochdruck gerade noch Machbaren findet immer wieder neue Wege.

Ausstellung von 09.05.2026 bis 09.08.2026