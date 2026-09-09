Philipp Lumpp "Fliegermädchen" Tour 2026

„Alle Passagiere jetzt zu Gate 3, hier ist ihr Ticket, genießen sie einen Drink an der Bar, das Boarding mit Philipp Lumpp wird gleich aufgerufen.“ Herzlich Willkommen – das ist die Fliegermädchen-Tour 2026!

Mit LED-Armbändern und neuen Licht-Effekten hat Lumpp seine selbst gebastelte Show noch mal aufgewertet. Während du dir gemeinsam mit Annika, der Designerin, die neue Hoodie-Kollektion anschaust, reicht die Zeit vor dem Konzert gerade noch so für einen zweiten Stopp an der Bar. Jetzt aber schnell nach vorne, wir heben bald ab. Erst wird es Still, dann wird die Venue dunkel – und plötzlich leuchten alle Armbänder in goldenem Licht auf! Das Intro gibt einen Einblick hinter die Geschichte des Fliegermädchens – der Aufhänger für die 3. Philipp Lumpp Saison. Seine Band kommt auf die Bühne. Die Musik wird immer lauter – dann still und dann: Licht überflutet den Raum, Bass lässt den Boden vibrieren. Wir heben ab!