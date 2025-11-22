Philipp Poisel: Adventskonzert 2025

„Und wenn die vierte Kerze brennt“… dann steht auch schon die nächste Adventskonzert-Tour von PHILIPP POISEL im Jahr 2025 vor der Tür und wird zu einem unvergesslichen Teil der Weihnachtszeit.

In der besinnlichen Vorweihnachtszeit gilt bekanntlich: Aller guten Dinge sind VIER. Deshalb geht PHILIPP POISEL im kommenden Jahr bereits zum vierten Mal auf Adventstour – und das wieder ganz in seinem persönlichen Stil: solo, akustisch und besonders nah in ausgewählten, meist komplett bestuhlten Kirchen, Sälen und Theatern.

„2025 ist es schon die vierte Adventstour. Auch wenn ich gerade noch in der aktuellen Tour stecke, freue ich mich riesig auf das kommende Jahr“, so Philipp Poisel. „Es ist einfach schön, dass diese Konzerte weitergehen. Die besondere Atmosphäre dieser Adventszeit, die vielen Begegnungen und die ruhige, intime Stimmung sind für mich jedes Mal ein Geschenk. Manchmal ist weniger mehr – und bei diesen Konzerten geht es weniger um ‚höher, schneller, weiter‘, sondern um ‚tiefer, langsamer, näher‘. Wenn wir das in den Konzerten erleben, bin ich sehr glücklich.“

Während die Kerzen der aktuellen, restlos ausverkauften Adventstour noch brennen, freuen wir uns bereits jetzt, PHILIPP POISELs Adventskonzerte für 2025 anzukündigen! Die Konzerte bieten PHILIPP POISEL die Gelegenheit, seine Lieder in einem besonders intimen Rahmen zu präsentieren – nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Österreich.

„Die Adventskonzerte sind für mich mittlerweile eine schöne Tradition und etwas ganz Besonderes. Die festliche Stimmung, die während der Tour in der Luft liegt, der Glanz der Weihnachtszeit und die persönlichen Begegnungen machen diese Konzerte zu einem besonderen Erlebnis. Man fühlt sich in diesen Momenten ganz besonders verbunden“, sagt der Künstler.