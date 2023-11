ADVENTSKONZERTE 2023 SOLO

Diese Tage, wenn man plötzlich merkt, dass es dunkel ist, wenn man aufwacht, und der eine helle Stern einen dann doch noch ganz schön lange in den Tag hinein begleitet, wenn der Duft von Tee und Plätzchen wieder seinen Platz im Leben bekommt, dann ist es auch wieder Zeit für ein musikalisches Winter-Highlight: Die Adventskonzerte von Philipp Poisel.

Persönlich, nah und akustisch spielt Philipp Poisel seine Lieder im intimen und besinnlichen Rahmen.

„Wieder auf Weihnachtskonzert Tour gehen zu können ist für mich etwas ganz Besonderes. Die Atmosphäre und die Stimmung in dieser dunkleren Zeit hat gerade bei so persönlichen Konzerten etwas von nach Hause kommen. Man lässt den Stress und die Hektik hinter sich, kommt einfach zur Ruhe und lässt die Songs in sich wirken.“

