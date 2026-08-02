Philipp Reinhard hat die Sportstars im Visier

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim berichtet der DFB- und Sportfotograf über Begegnungen und den richtigen Moment.

Philipp Reinhard lebt in Bad Mergentheim – und arbeitet auf der ganzen Welt. Als Fotograf der deutschen Fußballnationalmannschaft (Männer) begleitet er das Team zu allen Spielen im In- und Ausland. Er ist bei Sommer- und Winterolympiaden dabei, vor zwei Jahren wurde er für das Sportfoto des Jahres in der Kategorie Paris 2024 ausgezeichnet. Außerdem ist er Teamfotograf der Basketballprofis HAKRO Merlins Crailsheim, er hat Bildbände veröffentlicht und dreht Filme (etwa über Dirk Nowitzki).

Der Sport ist das Herzstück seines fotografischen Werks, aber er macht auch Ausflüge in andere Gefilde: Superstar Dua Lipa wünschte sich eine Fotosession mit ihm, und von seinen Reisen bringt er eindrucksvolle Fotoreportagen mit.

Wie er zum Fotografieren gekommen ist, wie es sich mit Superstars arbeitet, wie er im Stadion den richtigen Moment zum Abdrücken erkennt – darüber und über vieles mehr plaudert Philipp Reinhard mit Beatrice Fassbender. Übrigens auch mit einem Überraschungsgast aus der Welt des Sports …! Der SV Löffelstelzen sorgt für Getränke.

In Kooperation mit dem SV Löffelstelzen und dem Stadtteil Löffelstelzen.