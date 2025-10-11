Doppelt Held besser!

Blömer // Tillack sind Vertreter der komischen Kunst mit einer unverwechselbaren Mischung aus Kabarett, Körpercomedy und intelligenter Wortakrobatik und das seit 2015.

Sie lassen ihren aberwitzigen Gedanken freien Lauf, gehen keinem illustren Wortgefecht aus dem Wege, drehen sich mit Musik im Kreis und entwerfen absurde Situationen und komische Momente, die Hand und Fuss haben. Zwei Männer aus dem tiefsten Westfalen, lebendig in Köln, passen in keine Schublade. Sie machen sich lustig und sind lustig, sie sind szenische Clowns und verbale Fallensteller, Schnelldenker und Schnellsprecher. Das macht sie aussergewöhnlich.

Die Zeiten sind crazy und laufen aus dem Ruder. Schlamassel everywhere. Da brauchen wir einen Held, der alles richtet. Am Besten gleich 2, doppelt hält besser und nicer.

Blömer//Tillack zeigen wie es geht, machen Euch was vor. Doppelspitze in Perfektion. Sie treten schon morgens den Kampf gegen die Schwerkraft an, bekämpfen mit ihrem doppelten Hammer Spaltpilze, pulverisieren Betonköpfe, retten mit einem Liedchen den ganzen Tag.

Der Zuschauer geht nach Hause und denkt, ich will auch ein Held sein.

Wenn Gandalf an Ihre Türe klopft, sind Sie bereit!

Batman hat Robin

Robin hat Hood

Tim hat Struppi

Asterix Obelix

Blömer hat Tillack

Und Tillack Blömer

BewegungsComedy meets genialen Sprachwitz. Waghalsige Gedankensprünge mit vollem Körpereinsatz.

Regie: Katrin Piplies (www.frizzles.de)

Spiel: Bernd Blömer, Dirk Tillack

Texte: Blömer, Piplies, Tillack