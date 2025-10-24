KEINE BEWEGUNG! -Ein satirisches Workout

Kabarett. Stand Up. And Party.

Wie wenig hat sich in Deutschland bewegt in den letzten Jahrzehnten: Ob Energie, Digitalisierung, Klima, Bildung, Mobilität - wir blockieren uns selbst. Sitzen aus. Warten ab.

Wir sind eine Stagnation. Wir sind das Volk der Sitzer und Lenker. Dabei brauchen wir Bewegung - und nicht nur eine. Es ist Zeit für ein Kabarett – Programm, das dazu aufruft. Stand Up. For your right. To Party. Dafür lohnt es sich, aufzustehen. Und nicht nur morgens.

„Keine Bewegung!“ - das ist Empowerment mit unterhaltsamen Mitteln.

Lutz von Rosenberg Lipinsky erarbeitete nach dem Studium (Dtsch. Sprache und Literatur / Ev. Theologie) 13 kabarettistische Soli (ausgezeichnet u.a. mit dem Scharfrichterbeil Passau, Kleinkunstpreis der Stadt Wolfsburg) und vier weitere Duo- und Ensemble-Programme.

Zahlreiche Funk- und Fernsehauftritte folgten (u.a. Pro 7 „Quatsch Comedy Club“, RTL „Samstag Nacht“, WDR „Zugabe“, BR „Schlachthof“).

Zudem betätigt er sich als Schauspieler (u.a. Deutsches Schauspielhaus, Hamburg), Regisseur (u.a. Patrizia Moresco, „Die Kugelblitze“, Dagmar Schönleber), Moderator (u.a. „Nightwash“, GOP Varieté) und als Autor („Die 33 tollsten Ängste – und wie man sie bekommt“).

Er ist Vater zweier Kinder und lebt in Hamburg.