"Verdampft nochmal! Man kann’s auch übeltreiben!"

Unverwechselbar, einzigartig, kreativ und geistreich: "Die Forschners" und ihre "LiterArien zum Hingucken"! Ihr neues Programm entführt in einen vergnüglichen Abend.

Wer von uns würde sich nicht gelegentlich aufregen über seine Erfahrungen mit Artgenossen, Behörden oder Ehepartnern? Eigentlich beginnt das Drama schon bei Adam und Eva. Themen wie Mee too, Wahlen, Bonzen, Tattoos und Fitness-Studio greift das Duo Forschner mit Witz, Humor und satirischem Biss auf. Mit eigenen Gedichten, Songs und Bildern wird letztlich der Mensch als solcher auf- und zubereitet. Natürlich wird das üble Treiben übertrieben. Und wer über sich selbst lacht, hat sowieso gewonnen.