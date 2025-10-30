"Walk The Line" - The Story of Johnny Cash

Patrick Simons aus Heilbronn wurde beim "Fair Play Country Music Award" im niederländischen Almelo als beste Country-Stimme Deutschlands ausgezeichnet.

Kristofferson als Idol und Cash als Tattoo - der verstorbene Countrystar zählt zu den Idolen von Patrick Simons. Ein Porträt von Johnny Cash trägt er als Tattoo auf dem Oberarm. Bevor er sich ganz und gar der Countrymusik verschrieb, war Patrick Simons Sänger bei den legendären Les Humphries Singers.

Seit über 40 Jahren ist er als Sänger und Musiker unterwegs und begeistert seine immer größer werdende Fangemeinde. Er steht in der Tradition von Johnny Cash, Kris Kristofferson oder Waylon Jennings.

Für das besondere Klangerlebnis bringt er die Gitarristin Natalia Holzbächer mit.

"Gib immer dein allerbestes. Denn die, die zu dir kommen, haben es verdient." (Patrick Simons)