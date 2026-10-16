Philipp Schiepek / Lorenz Widauer „Bangers and Ballads”

Starke, unmittelbar wirkende Melodien verbunden mit feinfühligen, erzählerischen Kompositionen und garniert mit spontaner Improvisation.

Was als musikalische Begegnung bei den Salzburger Festspielen 2021 begann, ist heute ein gemeinsames Projekt der Bandleader Lorenz Widauer und Philipp Schiepek, ein Projekt voller Spielfreude und Liebe zum Detail. Widauer verbindet klassische, zeitgenössische und improvisierte Musik zu einem eigenständigen Ausdruck und gilt laut ORF als eines der herausragenden Talente der österreichischen Musikszene.

Schiepek entwickelt konsequent seine eigene Klangsprache und ist auf renommierten Bühnen und Festivals wie dem Jazzfest Berlin und dem Deutschen Jazzfestival Frankfurt zu erleben und bei ARD und ARTE zu hören. Für seine künstlerische Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Bayerischen Kunstförderpreis. „Bangers and Ballads“ steht für ein Konzert zwischen Energie, feinen Zwischentönen und musikalischer Freundschaft – mit Melodien, die direkt ins Ohr gehen, und Musik, die Raum für vielfältige Geschichten und Entdeckungen lässt.