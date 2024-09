Philippe Loli Trio – „Gipsy Luna“

Auf eine musikalische Reise nach Spanien und Südamerika zu Rumba und Samba nehmen die drei Musiker aus Südfrankreich ihr Publikum mit.

Das Gipsy Trio begeistert mit eigenen Kompositionen, bekannten Stücken von Paco de Lucia oder den Gipsy Kings sowie traditioneller Gipsy-Musik. Philippe Loli gibt Konzerte nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Nord- und Südamerika. In Deutschland ist er in der Berliner Philharmonie, der Alten Oper Frankfurt oder im Gasteig in München aufgetreten. Mehr als 20 CD-Einspielungen (ob Solo, als Kammermusik oder mit Orchester) hat er bereits aufgenommen, u. a. mit solch legendären Künstlern wie John McLaughlin, Paco de Lucia, Al di Meola und Sting. Als Komponist bewegt sich Philippe Loli zwischen klassischer Musik, Weltmusik und Filmmusik. Sein “Concerto Azzurro” für Gitarre und Streichorchester wurde im Jahr 2000 mit Solisten der Mailänder Scala aufgeführt, ebenso 2004 sein “Four Winds Concerto” für Gitarre und Blechbläser.