2025 feiert der Singer-Songwriter Philipp Dittberner 10-jähriges Jubiläum seines Erfolg-Hits „Wolke 4“. Der charismatische Künstler, der seit seinem Durchbruch 2015 mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinen tiefgründigen Texten die Herzen von Millionen Fans erobert hat, geht nach der im Frühjahr 2024 ausverkauften Clubtour im Oktober 2025 erneut auf Tournee in Deutschland und der Schweiz.

Seit 10 Jahren ist der Berliner ein fester Bestandteil der deutschen Musiklandschaft und blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: „Wolke 4“ wurde mittlerweile mit Doppel-Platin ausgezeichnet und auch die nachfolgenden Singles „Das ist dein Leben“ (Gold) und „In deiner kleinen Welt“ (Gold) unterstreichen seinen Erfolg. 2022 erreicht er mit seinem Format „Songs für Fremde“ 22 Millionen Zuschauer auf TikTok und Instagram und „Wolke 4“ geht erneut auf die #1 in den TikTok Charts. Neben der Arbeit an seiner eigenen Musik, ist Dittberner auch als Songwriter für andere Künstler*innen gefragt und hat sich als kreativer Kopf in der Musikszene etabliert.

Philipp Dittberner taucht mit seinen Texten tief in die Gefühlswelt seiner Fans ein. Seine Texte holen einen dort ab, wo man gerade steht – mit allem Ballast, aller Sehnsucht, aller Euphorie und Melancholie. Die Songs sprechen von Liebe, Verlust und der Suche nach Glück. Sie sind der Soundtrack für die großen und kleinen Momente des Lebens, die jeder von uns kennt und verbindet die Menschen über Generationen hinweg. Seine Authentizität, Selbstironie und Gelassenheit gepaart mit seiner Fähigkeit, schwierige Emotionen in Worte zu fassen, machen ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen Songwriter der letzten Dekade.

Die „10 Jahre Dittberner Tour 2025“ wird ein ganz besonderes Ereignis für die Fans und eine Reise durch die großartige Karriere des Künstlers. Dabei setzt Philipp Dittberner nicht nur auf die alte Stärke, authentische und emotionale Musik zu schaffen, sondern wird auch zeigen wie sich sein Sound weiterentwickelt hat. Mit neuer Musik im Gepäck und seinen größten Hits der letzten 10 Jahre verspricht die Tour ein unvergessliches Live-Erlebnis zu werden.