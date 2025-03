Philleicht Jazz?! präsentiert Axel Kühn Trio

Am 17. Mai 2025 öffnet der Muddys Club seine Türen für ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis: Das Axel Kühn Trio wird sein neues Programm „Vision and Movement“ im Rahmen der Konzertreihe Philleicht Jazz?! präsentieren. Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Open-Minded“ im Jahr 2014 hat sich das Trio, bestehend aus Axel Kühn (Kontrabass), Ull Möck (Piano) und Eckhard Stromer (Schlagzeug), zu einer festen Größe in der Jazzszene entwickelt. Mit drei weiteren Alben und zahlreichen Konzerten haben sie ihre musikalische Einheit und ihren unverwechselbaren Sound kontinuierlich verfeinert.

Das neue Programm „Vision and Movement“ steht für die kreative Weiterentwicklung des Trios. Die drei Musiker überschreiten mühelos Genregrenzen und präsentieren Eigenkompositionen, die von Axel Kühn, einem preisgekrönten Bassisten, geschrieben wurden. Diese Kompositionen zeichnen sich durch ihre fließenden Melodien und komplexen Rhythmen aus, die das Trio mit scheinbar grenzenloser Spielfreude und Virtuosität interpretiert.

Der Pianist Ull Möck begeistert mit eleganten, perlenden Läufen, die eine harmonische Ergänzung zu den subtilen Beckenschlägen und kreativen Grooves des Schlagzeugers Eckhard Stromer bilden. Stromer beeindruckt zudem mit seinen explosionsartigen Soli, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Axel Kühn selbst entfacht immer wieder die melodische Kraft seines Basses und verleiht den Stücken eine besondere Tiefe und Emotionalität.

Die langjährige Zusammenarbeit dieser „Working Band“ hat zu einem blinden Verständnis und tiefem Vertrauen zwischen den Musikern geführt. Diese enge Verbindung spiegelt sich in ihrer Musik wider und schafft eine besondere Atmosphäre, die das Publikum nicht nur hören, sondern auch spüren kann. Die Freundschaft und das gegenseitige Vertrauen der Musiker tragen zu einem einzigartigen Konzerterlebnis bei, das durch seine Intensität und Emotionalität besticht.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller musikalischer Höhepunkte und lassen Sie sich von der Magie des Axel Kühn Trios verzaubern. Erleben Sie, wie die Musiker mit „Vision and Movement“ neue Wege beschreiten und dabei ihre künstlerische Vision zum Leben erwecken.

Besetzung:

Axel Kühn – Kontrabass

Ull Möck – Piano

Eckhard Stromer – Schlagzeug

Eintritt

Normal: 28 €

Ermässigt: 24 €

Mitglieder: 22 €

Schüler: 5 €