Phillip Boa and the Voodooclub sind "eine der einflussreichsten und renommiertesten deutschen Bands" (ARD, laut.de, louderthanwar etc.). Nach einer leichten "Krise" in der ersten Dekade der 2000er ist die Band derzeit in der Form ihres Lebens. Gitarrist Oli Klemm und die neue deutsch-irische Sängerin Pris brachten frisches Blut in die Band. Die Live-Kritiken der Band sind durchweg euphorisch und das neue Studioalbum "Bleach House" erreichte Platz 7 der deutschen Media Control Charts. Der Voodooclub tourt wieder verstärkt, ein jüngeres Publikum ergänzt die loyale Fangemeinde der Band.

Phillip Boa, der konsequenteste Indiepionier unseres Landes, hat mit "Aristocracie", "Hair" oder "Boaphenia" Meisterwerke für die Ewigkeit in petto und zudem eine beachtliche Anzahl veritabler Kulthits ("Container Love", "This Is Michael", "Love On Sale", "And Then She Kissed Her" etc.) sowie eine Menge internationaler Anerkennung vorzuweisen. Dazu gab es mit "Loyalty" vor zwei Jahren ein herausragend elegantes Ausrufezeichen. Doch kein Grund für den nimmermüden Pop-Partisanen sich auszuruhen. In kreativer Hinsicht gehörte er stets zur Front der Inspirierten. Seine Stärken liegen im Sinn für Überraschungen, dem perfekten Händchen bei der Auswahl leidenschaftlicher Bandmitglieder und einem ausgeprägten Gefühl für musikalische Kontraste. Zudem gilt er als einer der schärfsten Beobachter unserer Gesellschaft und ist der Songwriter Deutschlands mit zynisch-poetischen Blick, "voller wunderbarer Metaphern und scharfen Weisheiten" (NME).

Re-Release des ersten Albums ARISTOCRACIE Mai/Juni 2015

Im Mai/Juni 2015 erscheint das "erste offizielle Album" (O-Ton Boa) erneut, remastered, ergänzt um rare Bonustracks, 2 unveröffentlichten Songs sowie einer CD mit den qualitativ besten Bootleg-Aufnahmen aus der Anfangszeit der Band (1986-1988). Neu, liebevoll und von Originalbändern gemastert von Mastering-Guru Eroc, erscheint es auf dem Kultlabel Constrictor. Das 1986er Album, damals auf dem Londoner Red Flame Label erschienen, erhielt 7 x "Single of the Week" und "Album of the Week" Auszeichnungen in englischen Magazinen wie NME, Melody Maker und sogar im amerikanischen "Spin". Live gehen Phillip Boa & the Voodoo Club im November/Dezember auf Tour und geben einige exklusive Konzerte, auf denen sie Songs aus dem Album live präsentieren werden (inkl. Best-Of Set).

Support: Vince Vega

Die Saiten fangen an zu vibrieren, der Verstärker dröhnt, Spannung liegt in den Händen, in den Füßen, im ganzen Körper. Dann poltern die Drums, der Beat beginnt. Die Membran im Mikrofon fängt an zu schwingen, sie überträgt kurze Gedankenfetzen. Aus Gedankenfetzen werden Geschichten. Liebe, Probleme, Mensch. Plötzlich scheint alles ins Wanken zu geraten, die Mikrofonmembran steht still, der Verstärker kocht über. Am anderen Ende des Kabels stolpert das Griffbrett über die Akkorde. Zusammen erzeugen sie die letzten Takte. Die Hände und Füße zittern noch, der Körper steht ruhig - dann ist Stille.

Seit 2006 vereinen Tam (Gesang, Gitarre), Chris (Gitarre, Gesang) und Daniel (Drums) in Vince Vega ihre Energie, Hingabe und Leidenschaft für Musik. Das alltäglich Erlebte wird mit Echos aus der Vergangenheit und modernen Einflüssen vor dem Vergessen bewahrt und in der Musik konserviert. Nach zahlreichen Gigs in Deutschland veröffentlichten sie Anfang 2008 ihre stilvolle Debüt-EP.

Nach einer weiteren EP und kleinen Touren quer durchs Land überquerten sie erstmals die Grenze Deutschlands und spielten in Amsterdam, Rom und Wien.

2013 wurde mit »Lost in Romance« der erste Langspieler auf CD und Vinyl veröffentlicht.