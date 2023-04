Philosophie am Vormittag: Realität oder Fantasie?

In Krisenzeiten suchen wir Informationen und Bewertungen. Beides voneinander zu unterscheiden halten wir für essentiell, wohl wissend, dass die Trennlinie unscharf ist. Aber wir wollen wissen, was Sache ist, um zu wissen, was not tut. Deshalb die Frage: Ist Realismus eine Utopie? Interpretationen, abweichende Meinungen bis hin zu „alternativen Fakten“ halten uns in Trab.

Es gibt eine „andere Seite“: Fantasiewelten, deren Unterschied zur Realität überdeutlich ist. Manche sind unterhaltsam, andere überzeichnen Realität, andere wollen latente Probleme sichtbar machen oder sie entwerfen sogar ein Schreckensbild der Zukunft.

Aus der großen Zahl philosophisch-literarischer Beispiele, z.B. 1984 von George Orwell, Die Pest von Albert Camus oder die apokalyptische Fabel Im Land der letzten Dinge von Paul Auster, wählen wir aus und diskutieren, welche Realität die unsere ist oder sein könnte. Bringen Sie Vorschläge mit!

Referent: Dr. Reinhard Nowak