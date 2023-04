Frühjahrskonzert

Lieder, Arien & Chansons...Elia Cohen-Weissert (Sopran, Cello) und András Vermesy (Klavier) nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise im Whiskykeller Old Gamundia.

Begleitend findet ein Whiskytasting statt. Dabei werden Single Malts (alternativ ein alkoholfreier Prisecco) unserer Destillerie Old Gamundia verkostet.

Elia Cohen-Weissert

Die israelische Sopranistin und Cellistin Elia Cohen-Weissert hat sich als aufregende und vielseitige Künstlerin etabliert, die ihre beiden Instrumente in einzigartiger Lyrik verbindet. Sie debütierte am Theater Vorpommern in der Rolle der Amore (Oreo ed Euridice - Gluck), dann in der Rolle der Adina in Rostock. Sie sang auch die Rolle der Michaela (Carmen) beim Festival "Eole en Musique" in Paimboeuf. Elia Cohen-Weissert ist Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe.

https://www.eliacohen-weissert.com

András Vermesy

Der Pianist András Vermesy hatte Auftritte in Europa, Asien, Süd- und Nordamerika und ist zur Zeit vor allem als Kammermusiker und Liedbegleiter tätig.

Er ist ebenfalls Preisträger verschiedener Wettbewerbe.