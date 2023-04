Wenn das Aroma von glimmender Buchenholzkohle, brutzelndem Beef und vielen anderen Düften einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, dann fühlt sich das verdächtig nach „Street Food Festival“ an. Die Food-Trucks kommen von 12. bis 14. Mai direkt in die Gmünder Innenstadt und machen Station auf dem Johannisplatz. Hier trifft geballte kulinarische Vielfalt auf ungebremste Entdeckerfreude! Gastronomen, mobile Garküchen und Foodtrucks begeistern mit Kochkunst aus aller Welt und bilden zusammen einen bunten Marktplatz wundervoller Genüsse. Von saftigen Burgern, frischem Sushi über Enchiladas bis hin zu exotischen Gerichten, Cocktails, Smoothies und Co. kann man sich durch die Töpfe der Welt naschen und Neues entdecken. Das perfekte Event für alle Koch- und Essbegeisterten, die in entspannter Atmosphäre bei guter Musik genießen, fachsimpeln und Spaß haben wollen. Los geht es am Freitag, 12. August von 16.00 bis 24.00 Uhr, am Samstag von 11.00 bis 24.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr