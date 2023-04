Optische Phänomene in der Scheuen von Leinroden

In der Scheune in Leinroden ist in den letzten 20 Jahren eine einmalige Sammlung optischer Phänomene entstanden. Die Sammlung wird betreut und ständig erweitert von Prof. Dr. Bernd Lingelbach und Studenten des Studienganges Augenoptik der Hochschule für Technik und Wirtschaft Aalen. Zu sehen sind unter anderem: unmögliche Figuren, intermodale Wechselwirkungen, Kontrasttäuschungen, geometrisch-optische Phänomene, perspektivische Täuschungen, Bewegungstäuschungen, Filter-Effekte, Camera obscura....

Für Erwachsene und Schüler ab 12