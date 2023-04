Interaktive Kinderlesung im schattenreich

Am Samstag, 13. Mai, laden wir Kinder ab 6 Jahren zu einer interaktiven Kinderbuchlesung ins schattenreich. "Sinas Reise in die Welt der Schatten" erzählt von Sinas Reise zur Schattenkonferenz, von ihren Abenteuern und wie sie ihren eigenen Schatten retten und ganz liebgewinnen kann. Im Gewölbekeller am schattenreich gehen Pat Mueller und Gerburg Maria Müller mit euch auf diese Abenteuerreise. Im Anschluss dürfen alle Kinder das Museum anschauen.