Musiktheater: "Eugen Onegin"

Im Gegensatz zu ihrer quirligen Schwester Olga hat Tatjana ein melancholisches Wesen und liest gern Bücher. Erst als sie über Lenski, den Verlobten Olgas, dessen Freund Onegin kennenlernt, blüht sie auf und verliebt sich in ihn. Sie schreibt im einen Brief, in dem sie ihm ihre Liebe gesteht. Onegin kann keine zwischenmenschlichen Gefühle erwidern und gibt ihr einen Korb. Als Onegin bei einem Ball aus einer Laune heraus zu lange mit Olga tanzt, wird Lenski eifersüchtig und fordert ihn zum Duell heraus. Lenski wird tödlich verletzt. Als sich Onegin Jahre später wieder auf einen Ball traut, trifft er auf die inzwischen verheiratete Tatjana. Beide verspüren nun Gefühle füreinander, doch es ist zu spät. Alexander Puschkins traurige Liebesgeschichte, bei der gleich zwei Liebespaare aus unglücklichen Umständen nicht zusammenkommen, vertonte Peter Tschaikowsky auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Die drei Akte sind in sieben lyrische Bilder aufgeteilt und verströmen russische Volksmelodien im Gewand der romantischen Oper.