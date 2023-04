Remstal Museumsnacht - Das Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik ist dabei

Von 18 bis 24 Uhr öffnet auch das Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik für alle Nachtschwärmer seine Türen. Bei freiem Eintritt gibt es viel zu sehen und zu erleben.

Das Silberwarenmuseum Ott-Pauser ist die einzige, authentisch erhaltene Fabrik aus der Blütezeit der Silberwarenproduktion in Schwäbisch Gmünd im 19. Jahrhundert und zugleich Kulturdenkmal dieser Epoche. Mit den seit 1845 nahezu unveränderten Einrichtungen und Maschinen bietet die Fabrik anschauliche Einblicke in die industrielle Arbeitswelt zu Beginn der Industrialisierung. Ihren Besucherinnen und Besuchern präsentiert sie sich als faszinierender Ort, an dem sich Vergangenheit und Gegenwart begegnen.

Führungen um 18:30 Uhr und 21:30 Uhr mit dem Gold- und Silberschiedemeister Thomas Raschke lassen diese Zeit lebendig werden.

Die Gegenwart der Silberschmiedkunst zeigt sich anschaulich in der Sonderausstellung "20. Silbertriennale International", einer der wichtigsten weltweiten Wettbewerbe im Bereich des Silberschmiedens und der Metallgestaltung. Seit 1965 wird er von der Gesellschaft für Goldschmiedekunst e. V. und dem Deutschen Goldschmiedehaus Hanau zur Förderung der zeitgenössischen Silberschmiedekunst ausgerichtet. Durch die Präsentationen im In- und Ausland ist die Silbertriennale zu einer weltweit anerkannten Ausstellungsreihe geworden, mit regelmäßiger Station in Schwäbisch Gmünd.

Bei der Ausschreibung zum 20. Wettbewerbs erlangte die Anzahl der Bewerbungen und die Vielfalt der eingereichten Arbeiten ein beeindruckendes Niveau:

121 Silberschmiede und Silberschmiedinnen aus 21 Ländern reichten sowohl funktionale Objekte ein, wie Besteck oder Kannen, als auch ganz freie Arbeiten. Eine Fachjury wählte die 67 innovativsten und durch eine meisterhafte Ausführung überzeugendsten Beiträge für die Ausstellung aus.