Auf den Spuren jüdischer Geschichte

In der frühen Stadtgeschichte Gmünds wurden die Gmünder Juden in einer Reichssteuerliste von 1241/42 erstmals erwähnt. In der Folgezeit entstand eine vermögende Judensiedlung, die sich innerhalb der ersten Stadtummauerung befand. Das ehemalige jüdische Stadtviertel – bis 1935 als "Judenhof" bezeichnet – zählt zu den ältesten in ganz Süddeutschland. Vor wenigen Jahren wurde dort in der Imhofstraße 9 im Zuge von Umbauarbeiten die mittelalterliche Synagoge wiederentdeckt, die bei der Führung ebenfalls besichtigt werden kann.

Treffpunkt: 14 Uhr am i-Punkt in Schwäbisch Gmünd

Dauer: 1,5 Stunden