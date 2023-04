Stadtführung "Vom Herrenhof zur Reichsstadt"

Im Mittelpunkt dieser unterhaltsamen Führung im historischen Gewand steht die Geschichte Schwäbisch Gmünds vom frühmittelalterlichen Herrenhof zur spätmittelalterlichen Reichsstadt. In diesen Zeitraum fällt die Ära der Staufer mit Grafen, Herzögen, Königen und Kaisern. Für den Machtausbau und den Machterhalt in ihrem Kernland war es wichtig, Schwäbisch Gmünd zu einer prosperierenden Stadt zu entwickeln. Schwäbisch Gmünd darf sich mit dem Titel „Älteste Stauferstadt“ schmücken.

Der Spaziergang durch die Innenstadt führt zu baulichen Zeugnissen jener Epoche. Am bekanntesten ist die Johanniskirche, sie zählt zu den bemerkenswertesten stauferzeitlichen Bauten Süddeutschlands. Eingebunden in die Führung werden außerdem die Stauferstele beim Prediger mit den auf Schwäbisch Gmünd bezogenen Inschriften sowie das erst nach der Stauferzeit errichtete Heilig-Kreuz-Münster, dessen Vorgängerbau bis in die Zeit der Stadtgründung zurückreicht. Selbstverständlich wird auch auf andere nichtstaufische Highlights der Stadt ein Auge geworfen.

Beginn der Führung: 14 Uhr

Dauer: 1,5 Stunden

Treffpunkt: i-Punkt