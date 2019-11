Philosophen und Philosophinnen stellen grundsätzliche Fragen - zum Beispiel : Wissen wir, was wir tun? Man kann den Stellenwert ihres Beitrags aber sehr unterschiedlich beurteilen: begleitet Philosophie die Entwicklungen in Politik, Kultur und Wissenschaften, reflektiert sie epochale Veränderungen? Oder begründet sie den Wandel? Ist sie die Akteurin oder Beobachterin der Geschichte? Theorie oder Praxis? An vier Nachmittagen und an vier Paradigmenwechseln werden wir diese Frage stellen und reflektieren:

Vom Mythos zum Logos: Beispiele aus der griechischen Antike

Vom Glauben zum Wissen: Descartes Träume und seine wissenschaftliche Revolution

Vom Gegebenen zum Gemachten: Vom König zum Parlament

Vom Kontinent zum Globus: „Wir“ und „die Anderen“ oder: Gibt es globale Menschenrechte?