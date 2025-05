Sie wollte herausfinden, wie man ein Menschenleben am besten lebt. Ihr Ziel ist es nicht, eine Glaubensüberzeugung zu verbreiten oder an Argumenten für die Richtigkeit ihrer Sichtweise zu feilen, sondern eine bestimmte Geisteshaltung einzuüben und zu kultivieren. Der Stoizismus erfordert einen Wechsel der Perspektive, um Dinge in einem anderen Licht zu sehen.