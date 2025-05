Philosophisches Café: Das kapitalistische System, in dem wir leben, untergräbt die Moral

Der global dominierende Kapitalismus, so die Philosophin Lea Ypi, untergrabe unsere Moral, fördere das Profitstreben, mache Menschen zur Ware und normalisiere strukturelle Unterdrückung. Zur Überwindung des Kapitalismus sei es notwendig, Sozialismus neu zu denken und dabei die moralische Komponente in den Mittelpunkt einer Kapitalismuskritik stellen. Im Rahmen der "Gartengespräche" befasst sich Andreas Benk mit Ypis Überlegungen und stellt sie zur Diskussion.

Die Politikwissenschaftlerin und Philosophin Dr. Lea Ypi ist Professorin für politische Theorie an der London School of Economics. Zuletzt erschien von ihr: "Die Architektonik der Vernunft: Zweckmäßigkeit und systematische Einheit in Kants 'Kritik der reinen Vernunft'".

Prof. Dr. Andreas Benk lehrte zuletzt Kath. Theologie an der PH Schwäbisch Gmünd und ist Mitglied der Partei "Die Linke".