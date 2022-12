Philosophisches Café: Max Weber - Verantwortung in der Politik

mit Peter Vollbrecht

Fragen und Antworten über Mensch, Natur und alles dazwischen. Zentral ist dabei immer die Frage: Wer sind wir? Im neuen Jahr beschäftigen wir uns mit unseren Erwartungen und Wünschen an unsere Führungseliten.

Im Aufstieg populistischer Parteien in Europa sprechen die Bürger dem etablierten politischen System ihr Misstrauen aus. Ob berechtigt oder nicht – der Vertrauensverlust ist Fakt. Er bescheinigt der Politik einen Mangel an Weitsicht und Verantwortungsbereitschaft. Darin schwingt eine alte Klage. Vor gut einhundert Jahren hielt der Soziologe Max Weber im Revolutionswinter 1919 den berühmten Vortrag ‚Politik als Beruf‘, in dem er die Idee der Verantwortungsethik gegen die Gesinnungsethik ins Spiel brachte – eine für uns passende Vorlage, um unsere gegenwärtige politische Kultur zu diskutieren! Ein Abend, um die Gesinnungen und deren Parolen kritisch auf den Prüfstand zu stellen.

Wo? Die Veranstaltung findet im Café der Stadtbücherei im Pföeghof statt (Einlass über Heugasse 9). Sollte sich die pandemische Situation verschärfen, wechseln wir in den größeren Kutschersaal. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Website.

Wann? Mittwoch, 18. Januar 2023, 19:30 Uhr

Wieviel? Eintritt 8€, ermäßigt 6 €, an der Abendkasse.

Was noch? Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Volkshochschule Esslingen am Neckar.