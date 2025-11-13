Philosophisches Café mit Dr. Reinhard Nowak

„Steine in Hitlers Fenster“ nannte Thomas Mann seine BBC-Reden gegen das NS-Regime. 

 In 58 Sendungen wandte sich der Nobelpreisträger ab 1941 an deutsche Hörer, um zum Widerstand aufzurufen – als Stimme eines anderen Deutschlands. Diese flammenden Plädoyers sind ein starkes Zeugnis politischen Engagements. Doch lange galten sie als Randnotiz seines Werks – schwer vereinbar mit dem Bild des unpolitischen Dichters. Das Philosophische Café wirft einen neuen Blick auf diese vergessenen Texte.

