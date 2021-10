Philosophisches Café mit Peter Vollbrecht

Vor ein paar Jahren hat der Soziologe Hartmut Rosa einen vielbeachteten 800-Seiten-Wälzer vorgelegt mit dem Titel Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung. Schon unser leibliches Dasein in der Welt vertraut darauf, dass Welt auf uns zukommt, dass etwas in uns in Schwingung gerät. Über die körperliche Dimension steigen Resonanzerwartungen in allen Sphären des sozialen Lebens hinauf bis zu weltanschlichen und religiösen Einstellungen. Zugleich machen wir immer wieder die Erfahrung gravierender Resonanzstörungen bis hin zum Verstummen von Resonanz. Entschlüsseln wir an diesem Abend einmal unser Leben anhand des Resonanzbegriffs!

Wovon Sokrates träumte, das ist in vielen Städten Wirklichkeit geworden: das Philosophische Café. Immer schon war das Café ein besonderer Ort: Hier stritten Sozialisten im letzten Jahrhundert um eine bessere Gesellschaft, hier zogen Politiker und Männer der Wirtschaft ihre Fäden, hier strandeten Literaten, Künstler und Philosophen. Das Café verspricht städtische Offenheit und einen Winkel von Intimität, - ein idealer Ort also für das Philosophieren über Gott und die Welt Dennoch zerfasern die Gespräche nicht ins Konturenlose. Denn das Konzept ist thematisch orientiert. Jeden Monat steht ein neues Thema auf dem Programm. Das philosophische Café öffnet einen freien und undogmatischen Gesprächsraum, in den jeder ungezwungen eintreten kann, sei es mit eigenen Beiträgen oder einfach nur als Zuhörer.