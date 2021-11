Philosophisches Café mit Peter Vollbrecht

Das Streben nach Anerkennung begleitet unser Leben von Kindheitstagen an. Philosophisch wurde es ein großes Thema allerdings erst spät. G.W.F Hegel hat es in einem berühmten Kapitel (Herr und Knecht) auf den Weg gebracht. Im späten 20. Jahrhundert hat Axel Honneth, einer der wenigen deutschsprachigen Philosophen von internationalem Rang, Hegels Position auf die Höhe der spätmodernen Gesellschaft gebracht. In ihr sind Kämpfe um Anerkennung voll entbrannt – wir verfolgen einige ihrer Schauplätze.

Wovon Sokrates träumte, das ist in vielen Städten Wirklichkeit geworden: das Philosophische Café. Immer schon war das Café ein besonderer Ort: Hier stritten Sozialisten im letzten Jahrhundert um eine bessere Gesellschaft, hier zogen Politiker und Männer der Wirtschaft ihre Fäden, hier strandeten Literaten, Künstler und Philosophen. Das Café verspricht städtische Offenheit und einen Winkel von Intimität, - ein idealer Ort also für das Philosophieren über Gott und die Welt Dennoch zerfasern die Gespräche nicht ins Konturenlose. Denn das Konzept ist thematisch orientiert. Jeden Monat steht ein neues Thema auf dem Programm. Das philosophische Café öffnet einen freien und undogmatischen Gesprächsraum, in den jeder ungezwungen eintreten kann, sei es mit eigenen Beiträgen oder einfach nur als Zuhörer.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der vhs Esslingen.

Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro

Voranmeldung unter Telefon (0711) 3512 2337 oder stadtbuecherei@esslingen.de

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln!