Philosophisches Café mit Peter Vollbrecht

Unbefriedigend sei, so meinte Friedrich Schiller, dass Kant den Menschen aufgespaltet habe in einen vernünftigen und in einen sinnlichen Menschen, damit habe sich der Mensch doch selber den Krieg erklärt. Im ästhetischen Zustande aber sei der Konflikt geschlichtet, hier erst sei der Mensch wirklich Mensch, im ästhetischen Spiel: Der Mensch ist nur dort wahrer Mensch, wo er spielt. Die Kunst als Erzieherin der Menschheit? Friedrich Schiller jedenfalls hat von der Kunst sehr viel erwartet. Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung, meinte er. Ein Abend über die idealistische Faszination, für die Schiller auch mit seiner ungemein kraftvollen Persönlichkeit einsteht: ein Mordskerl war er!

