Philosophisches Café: Negative Theologie

Negative Theologie – Zwischen Pantheismus, Mystik und Atheismus.

Das 14. Philosophische Café seit 2008 beginnt im Zeichen eines in unserem Land offenbar nicht ausrottbaren Antisemitismus mit einem Vortrag über den berühmten Aufklärungsphilosophen Moses Mendelssohn, der mit seiner Weisheit und seiner Toleranz bis heute als ein Vorbild gilt weit über Deutschland hinaus. Sein Zeitgenosse war Immanuel Kant. Er hat mit seiner berühmten Friedensschrift weit voraus in die Zukunft geblickt und kann uns in Zeiten des Ukrainekriegs am 2. Vortragsabend in Sachen Friedensethik noch heute wichtige Impulse geben. Die zwei folgenden Abende der diesjährigen Vortragsreihe (über Schelling und über Negative Theologie) widmen sich sehr unterschiedlichen Bemühungen um eine "nachtheistische Theologie".

Letztlich berühren sich mit dieser Thematik auch die Überlegungen am 5. Vortragsabend, wenn es im Zusammenhang mit Thomas Hobbes und David Hume um die Frage geht, ob (und wenn ja, wie) sich Moral ohne Gott begründen lässt. Auch am letzten Abend beim Nachdenken über das Leib-Seele-Problem werden die philosophischen Ansichten und Einsichten seit Renaissance und Aufklärungszeit zu berücksichtigen sein.