Philosophisches Frühstück mit Dr. Peter Vollbrecht

Weshalb lohnt sich das Leben? Bei all der betriebsamen Hektik, die uns in den Alltag spannt, bei allen Fragen, auf die weder wissenschaftlich noch existenziell letzte Antworten zu erwarten sind?

Wenn auch die Himmel nicht mehr trösten, wenn, bei Lichte besehen, das Menschenleben vergeblich Steine wälzt wie Sisyphos, der von den Göttern zu einer absurden Strafe verurteilt wurde? Albert Camus stellt die Sinnfrage erneut und mit einer Radikalität, die uns den Atem nimmt. Wir, so meint er, leben in einer Welt, die sich nicht mehr deuten und rechtfertigen lässt – wie sollen wir uns da noch zurechtfinden? Aber gerade das Gefühl der Absurdität gebe uns eine tiefere Freiheit, einen intensiveren Lebenssinn und eine umfassendere Menschlichkeit. Lässt es sich begreifen, das verschwiegene Glück des Sisyphos?

Nehmen Sie sich am Buffet ein Frühstück und diskutieren Sie mit Dr. Peter Vollbrecht über dieses Phänomen.