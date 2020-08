Phishbacher NYC Trio

Kontrollierter Piano Trio Wahnsinn:

Phishbacher verführen, Phishbacher reißen mit. Sie nehmen ihr Publikum bei der Hand und sagen: "Komm, ich nehm Dich mit auf eine Reise zum Ende der Welt und zurück." Melodiöse, spannungsgeladene Musik, geerdet in der tiefen Tradition des amerikanischen Jazz, aber nicht davon eingeengt.

Drei Musiker - drei Länder (US, DE, CZ), und ebenso viele musikalische Hintergründe, eine großartige Basis also, um Eigenkompositionen und Pop Hits gleichermaßen mit ihrem ganz speziellen Trio Sound einzufärben. Live setzen Phishbacher alles aufs Spiel, ihre Konzerte ein gewagter Drahtseilakt, unerhörte technische Perfektion mit nur dem einem Ziel, das Publikum abheben zu lassen. Es ist dieser Flirt mit dem Absturz, der kontrollierte Wahnsinn, der einfache Melodien belebt und Phishbacher von der breiten Masse abhebt. U2, Coldplay,

The Beatles und Katy Perry werden so auf feinste Weise verphishbachert. "The best post-bop this side of Herbie Hancock and Tony Williams" (AllAboutJazz) “Melodic, tasteful, relaxed yet powerful … One of N.Y.’s hippest piano trios (Jazz'n Arts). "...hat Witz und große Klasse" (Jazzthing). Phishbacher - ein elektrisierendes Trio das Jazz zum Kult erhebt.

Walter Fischbacher - piano

Jan Kořínek - bass

Ulf Stricker - drums