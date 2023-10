Phon B Quartett feat. Michael Speer

Das Phon B Quartett und der Sprecher Michael Speer wenden sich der Swing-Ära und ihren Protagonisten zu.

Auch dieses Mal sind wieder skurrile und interessante Geschichten zu hören. Und die zeitlose Musik der 30er Jahre wird von den vier etablierten Musikern neu interpretiert und ins Jetzt geholt. Duke Ellington, Count Basie, Artie Shaw oder Woody Hermann und all ihre wunderbaren Musiker erzählen ihre Geschichten: mit Worten und Tönen.

Pioniere - auch im Überwinden der Rassentrennung. Endlich Schwarz und Weiß zusammen auf der Bühne, vereint durch die Musik. - Jedoch danach wieder getrennt in separaten Lebenswelten, in unterschiedlichen Hotels.

Vom harten Leben auf Tour wird erzählt und von den Anekdoten, die zwangsläufig entstehen, wenn ein bunter Haufen von Musiker-Individualisten 365 Tage im Jahr in der Welt unterwegs ist. Alles begleitet von der Lebensmaxime des Duke: It don’t mean a thing, if it ain’t got that Swing!

Besetzung:

Michael Speer (Sprecher und Textauswahl)

Harald Schneider (Saxophone)

Martin Wiedmann (Gitarre))

German Klaiber ( Bass)

Bernd Settelmeyer (Drums)