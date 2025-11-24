Phon B Quartett feat. Michael Speer

"Hear Me Talkin' To Ya……"

Memories & Melodies of the Kings of Swing

Nachdem sie in ihrem letzten Programm den Geschichten und der Musik der New Orleans-Zeit nachspürten, wenden sich das Phon B Quartett und der Sprecher Michael Speer dieses Mal der Swing-Ära und ihren Protagonisten zu.

Auch dieses Mal sind wieder skurrile und interessante Geschichten zu hören. Und die zeitlose Musik der 30er Jahre wird von den vier etablierten Baden-Württembergischen Musikern neu interpretiert und ins Jetzt geholt.

Duke Ellington, Count Basie, Artie Shaw oder Woody Hermann und all ihre wunderbaren Musiker erzählen ihre Geschichten: mit Worten und Tönen.

Pioniere - auch im Überwinden der Rassentrennung. Endlich Schwarz und Weiß zusammen auf der Bühne, vereint durch die Musik. - Jedoch danach wieder getrennt in separaten Lebenswelten, in unterschiedlichen Hotels.

Vom harten Leben auf Tour wird erzählt und von den Anekdoten, die zwangsläufig entstehen, wenn ein bunter Haufen von Musiker-Individualisten 365 Tage im Jahr in der Welt unterwegs ist. Alles begleitet von der Lebensmaxime des Duke: It don’t mean a thing, if it ain’t got that Swing!