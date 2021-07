In Ihrem diversen Konzert- Programmen, aus denen Phon B Stücke spielen wird, gehen die drei Musiker auf Reise in unterschiedliche musikalische Welten. Das Neueste erspürt die Wurzeln des Jazz in New Orleans, ein anderes bearbeitet Kinderlieder aus allen Kontinenten.

Sie bleiben dabei immer frisch und eigen, spielen energetische und stets transparente Jazzmusik für Feinschmecker.

Die Musik reicht von unüberhörbaren, stillen Klängen bis hin zu impulsiv dichten

Sounds. Sie erzählt Geschichten und lässt den Zuhörer unmittelbar daran teilhaben. Ein weites Spektrum an stilistischen Einflüssen verbindet sich dabei mit dem Spiel auf unterschiedlichsten Blas und Percussions- Instrumenten. Dies und die Freude am kommunikativen, ideenreichen Zusammenspiel ermöglicht eine eigenständige und jazzinspirierte Musik von außergewöhnlichem Reiz.

„Es ist eine hohe Kunst, Jazz anspruchsvoll und doch unterhaltsam zu spielen.

Phon B gelingt dieses Kunststück. Phon B erzählen mit ihrer Musik Geschichten, mit Humor gewürzten an Wendepunkten pfiffig arrangierte Kompositionen…..“ Stuttgarter Zeitung)

Harald Schneider (Sax)

Bernd Settelmeyer (drums/perc)

Kurt Holzkämper (bass)

Theaterhaus Hof