Photographien von Friedrich Schmollinger

Lichtstrahlen in der Dunkelheit haben eine besondere Faszination! Sei es ein Feuerwerk, eine Sternschnuppe oder einfach, wenn der schein einer Taschenlampe auf einen Gegenstand fällt. Die welt siet plötzlich ganz anders aus - Scheinbar entsteht eine andere Welt.

Genau dies begeistert Frierich schmollinger und treibt ihn an, mit Licht zu gestalten und diese Augenblicke im Bild festzuhalten. So regen seine Bilder die Phantasie der Betrachter an und lassen ihr einen freien Lauf.

Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung an.