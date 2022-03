Photovoltaikpflicht bei Privathaushalten

Für die notwendige Energiewende müssen wir die Erzeugung erneuerbaren Stroms ausbauen und die Nutzung fossiler Energieträger möglichst schnell reduzieren, gar ganz vermeiden. Eine zielorientierte Technologie ist hier Photovoltaik, die aus der Sonne nachhaltigen Strom erzeugt. Dadurch, dass der selbst gewonnene Strom direkt vor Ort auch zu oft großen Teilen selbst genutzt werden kann, spart man zusätzlich zum Beitrag eines besseren Klimas auch Kosten ein.

Schon zu Beginn des Jahres hat die Solaroffensive dahingehend wieder Schwung aufgenommen. Nun wird Pflicht was nicht nachteilig für Sie, aber gut für das Klima ist. Ab 01. Mai 2022 und in einem zweiten Schritt ab 01. Januar 2023, gilt es gemäß der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung für die Sparte „Privathaushalte“ in Sachen Photovoltaik einige Neuerungen zu beachten.

Diese Veranstaltung soll Ihnen Struktur zu den neuen Regelungen der PV-Pflicht bei Privathaushalten geben.

Melden Sie sich über das Anmeldeformular zu dieser Fragestunde an und nehmen Sie bequem von zuhause aus teil. Die Veranstaltung findet online statt.