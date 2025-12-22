Physical Introduction / Antanzen zu "U need is love"

Zur Aufführung U NEED IS LOVE bieten wir am 9. Januar von 19:15-19:30 im Atelier eine Physical Introduction mit Doris Uhlich an. Hier hat das Publikum die Möglichkeit den Übergang vom Alltag zur Tanzaufführung sanfter zu gestalten und sich auf die Seherfahrung vorzubereiten. In diesem Warm-Up geht es anhand von konkreten Übungen darum choreografische und tänzerische Aspekte der Produktion selbst zu erproben. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@theaterrampe.de.