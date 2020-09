Physik-Event "Die einzige Physikshow In 4D"

Spätestens nach dieser interaktiven Physikshow für Kinder, Jugendliche und Erwachsene muss es niemandem mehr peinlich sein, Physik zu mögen. Das Physik nicht graue Theorie ist, sondern Spaß machen kann, haben die fünf Lehrer von Physik-Event in den vergangenen 10 Jahren schon oft bewiesen. Die fünf schafften es in zahlreichen Shows, u.a. beim Science Festival in Luxemburg, bei den Science Days im Europa Park Rust und im Tollhaus in Stuttgart ihre Begeisterung für Physik schnell auf die großen und kleinen Zuschauer überspringen zu lassen.

Neueste physikalische Erfindungen, auf die die Welt garantiert nicht gewartet hat, werden stolz der Öffentlichkeit präsentiert. Verblüffende Momente und spektakuläre Versuche werden auf sehr unterhaltsame Art und Weise vorgeführt. Wirbelringe, die sanft durch den Raum gleiten, Raketen, die durch den Raum schießen, Flaschen, die explodieren und viele weitere kleine und große Experimente werden das Publikum zum Staunen bringen.