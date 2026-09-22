Physik ist, wenn's nochmal knallt!

Geschichten, Action und Experimente mit den Physikanten.

Trockeneis aus dem Wassersprudler, glitzernde Luftringe und Wasser, das kopfüber steht:

Diese und andere verrückte Experimente zeigen Judith und Marcus Weber in ihrer Action-Lesung „Physik ist, wenn´s knallt“.

Denn der Alltag steckt voller Experimente – man muss sie nur machen! Physikanten-Gründer Marcus Weber und Judith Weber zeigen live, wieviel verrückte Physik im Alltag steckt und erzählen in humorvollen Texten, wie es ist, wenn das Leben ein Experiment ist.

Das Publikum erfährt, was Toastbrot mit dem Absturz der Raumfähre Challenger zu tun hat und wie selbstgemachte Zauberstäbe wirklich Dinge schweben lassen.

Erleben Sie einen Abend voll skurriler Geschichten und verblüffender Erklärungen zur Physik im Alltag.